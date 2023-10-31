- Feminist gruplardan BM ofisi önünde İsrail protestosu

GAZZE - Filistin'e bağlı Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki yaşayan kadınlar, Birleşmiş Milletler ofisi önünde düzenledikleri İsrail karşıtı protestoda, uluslararası toplumun Filistinli kadınları ve çocukları korumaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken İsrail karşıtı protestolar da sürüyor. Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan kadınlar ve feminist grupların üyeleri, İsrail'i protesto etmek için kentte bulunan Birleşmiş Milletler ofisi önünde toplandı. Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki işgal saldırısını kınayan sloganlar attı. Feminist gruplar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki evleri ve sivilleri hedef alması sonucu pankartlarda şehit olan Filistinli çocuk ve kadınların fotoğraflarını taşıdı. Birleşmiş Milletler ofisi önünde çocukların korunmasını talep eden Filistinli kadınlar, uluslararası toplumu İsrail işgaline karşı acil ve ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.

"Gazze'deki kadın ve çocukların soğukkanlılıkla öldürüldüğünü görüyoruz"

El Halil Valiliği Kadın ve Çocuk Dairesi Müdürü İman Ebu Rayyan, İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nde kadın ve çocuklara yönelik katliamlarının durdurulması gerektiğine dikkat çekti.

Ebu Rayyan, "Gazze'deki kadın ve çocukların soğukkanlılıkla öldürüldüğünü görüyoruz" dedi. Abu Rayyan, kadınlara yönelik çalışmalar yapan kurumların, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kadınlara yönelik saldırılarını durdurulmasını her zamankinden daha fazla istediğini belirtti. Feminist aktivist Sanaa Al-Sharif, "Özgür dünyaya, İsrail ordusunun, Filistinli kadınlara yönelik katliamlarını durdurmak için müdahale etme" çağrısında bulundu. Aktivist Maryam Nassar, Gazze Şeridi'nde kadınların maruz kaldığı şiddetin İsrail'in katliamları nedeniyle arttığını belirterek, kadınlara ve çocuklara yönelik saldırıların durdurulması için her türlü uluslararası toplumun ve kurumların müdahalede bulunması gerektiğini söyledi.