Kaymakam Feyza Yılmaz, Feke'den uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana'nın Feke ilçesinden Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine atanan Kaymakam Feyza Yılmaz için düzenlenen veda programında protokol ve vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana'nın Feke ilçesinden Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine atanan Kaymakam Feyza Yılmaz için veda programı düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzelenen programa ilçe protokolü, kurum amirleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Yılmaz, programda katılımcılarla vedalaştıktan sonra ilçeden yeni görev yerine uğurlandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören