Haberler

Adana'da helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelanda çöktü

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası heyelan sebebiyle helikopter pisti olarak kullanılan alan çöktü. Güvenlik önlemleri alındı ve ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

ADANA'nın Feke ilçesinde helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelan nedeniyle çöktü.

İlçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Saimbeyli kara yolu Arıkayası mevkisinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yolun kenarında helikopter pisti olarak kullanılan alanda çökme oldu. Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Sürücülerin dikkatli olmaları istendi. Ekipler, onarım çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
