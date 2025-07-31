FBI, Yeni Zelanda'da Bağımsız Ofis Açtı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini engellemek ve siber suçlar gibi meselelerle mücadele etmek amacıyla Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bağımsız bir ofis açtıklarını duyurdu.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Patel, ABD'nin Wellington Büyükelçiliği tarafından paylaşılan videoda yeni açılan FBI ofisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patel, FBI'ın Wellington'da bağımsız bir ofis açtığını duyurarak bu gelişmenin ABD'nin Yeni Zelanda ile uzun süredir devam eden işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

Yeni Zelanda ve ABD'nin üzerinde çalıştığı "en önemli küresel sorunlardan birinin" narkotik ve siber suçlarla mücadelenin yanı sıra "Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerine karşı koymak" olduğunu belirten Patel, ofisin bu sorunlarla mücadelede etkili olacağı değerlendirmesi yaptı.

Patel; Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve İngiltere'yi "FBI'ın en büyük ortakları" olarak nitelendirerek ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

FBI Direktörü, "Yeni Zelanda'da Hint-Pasifik bölgesinde mücadelenin peşinden gitmek ve görevi ilk sıraya koymak için hepsine ihtiyacımız var." diye konuştu.

FBI'ın 2017'den bu yana Wellington'da hukuk ataşeliği ofisine bağlı bir alt ofisi bulunuyor.

Yeni açılan ofis, Yeni Zelanda, Antarktika, Samoa, Niue, Cook Adaları ve Tonga'daki işbirliklerinden sorumlu olacak.