FBI: Nijerya lideri Tinubu 90'larda uyuşturucu soruşturmasında

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 1990'lı yılların başında FBI ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) dahil olduğu bir ceza soruşturmasında adı geçen kişiler arasında bulunduğunu bildirdiği belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington'daki Columbia Bölgesi Federal Mahkemesine 28 Ağustos'ta sunulan yeminli beyan, Tinubu'ya ilişkin kolluk kuvvetleri kayıtlarına erişim talebiyle süren Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davası kapsamında dosyaya girdi.

FBI, mahkemeye sunduğu beyanda, talep edilen kayıtların birden fazla kişi hakkında yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında derlendiğini belirtti. Beyanda, Tinubu'nun da söz konusu soruşturma kapsamında FBI'ın kayıtlarında yer aldığı ifade edildi.

Washington merkezli lobi şirketi Von Batten-Montague-York tarafından yayımlanan beyan bölümlerine göre ise FBI, dava kapsamında talep edilen kayıtların birden fazla kişi hakkında yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında oluşturulduğunu bildirdi.

Şirket, FBI'dan çok sayıda belge temin edildiğini ve bu belgelerin yayımlanmadan önce incelenerek bazı bölümlerinin gizlendiğini açıkladı.

Dava, ABD vatandaşı Aaron Greenspan tarafından açıldı. Greenspan, Tinubu'ya ilişkin FBI dosyasının tamamının yanı sıra 1992 ve 1993 yıllarına ait sorgu ve görüşme kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Söz konusu kayıtların, 1990'lı yılların başında Chicago merkezli yürütülen eroin kaçakçılığı ve kara para aklama operasyonuna ilişkin daha geniş kapsamlı bir soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

ABD Columbia Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Beryl Howell, Nisan 2025'te verdiği kararda, kamuya açık mahkeme belgelerinde Tinubu'nun FBI ve DEA'nın dahil olduğu bir ceza soruşturmasında yer aldığının resmi olarak kabul edildiğine hükmetmişti.

Mahkeme, bu karar doğrultusunda FBI ve DEA'ya, FOIA kapsamında talep edilen ve açıklanması yasalarla engellenmeyen belgeleri aramaları ve işlemden geçirmeleri talimatını vermişti.

Mahkeme kayıtlarında Tinubu'nun herhangi bir suç işlediğine ilişkin hüküm bulunmazken, avukatları bazı belgelerin açıklanmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA