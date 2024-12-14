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FBI, kayıp ABD'li gazeteci için yaşlandırılmış fotoğrafla yardım istedi

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FBI, Suriye'de 2012 yılından beri kayıp olan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın güncel yaşını yansıtan fotoğrafını paylaşarak, yerel unsurlardan yardım çağrısında bulundu. Tice'ın bulunmasına yardımcı olacak kişiye 1 milyon dolar ödül verileceği bildirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın bulunabilmesi için gazetecinin güncel yaşını yansıtan "yaşlandırılmış fotoğrafını" kullanarak yerel unsurlardan yardım istedi.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

FBI tarafından yapılan açıklamada, hayatta olması halinde bugün 43 yaşında olan Tice'ın güncel yaşını yansıtan yaşlandırılmış bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Açıklamada, 2012 yılından bu yana Suriye'de kayıp olan gazetecinin eğer hayattaysa fotoğraftaki gibi görüneceği ifade edildi ve Tice'ın bulunmasına yardım edecek türde bilgi veren kişiye 1 milyon dolar ödül verileceği belirtildi.

Austin Tice'ın annesi Debra Tice, geçen hafta yaptığı açıklamada, oğlunun hayatta olduğuna dair çok güçlü delillerin olduğunu ve ABD yönetimiyle bu konuda sürekli temas halinde olduklarını açıklamıştı. Aynı gün Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığında yetkililerle görüşen aile, oğullarının bir an önce bulunması için ilgili herkese çağrıda bulunmuştu. ABD yönetimi son dönemdeki açıklamalarında Tice'ın bulunabilmesi için hem Türkiye hem de Suriye'deki yerel unsurlarla beraber çalıştıklarını açıklamıştı.

SURİYE'DE KAÇIRILDI

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı. Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı. 2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.

FBI, kayıp ABD'li gazeteci için yaşlandırılmış fotoğrafla yardım istedi
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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