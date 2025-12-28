Sanatçı Fazıl Say, "Mother Earth" ve "Mozart ve Mevlana" eserlerinin Türkiye prömiyerini yaptı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Volkswagen Arena'da geleneksel yıl sonu konseriyle müzikseverlerle buluştu.

ACM Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen konserde Say, "Mother Earth" ve "Mozart ve Mevlana" adlı eserlerinin Türkiye prömiyerini de gerçekleştirdi.

Say, sahnede yaptığı konuşmada, Mevlana ile Mozart'ın evrensel ve zamansız seslerini yeni eserinde bir araya getirdiğini belirterek, "Mevlana 800 yıl önce, Mozart 300 yıl önce yaşamış. Bu zamansızlık bir yerde buluşmalı diye düşündüm. Doğu ile Batı'nın şu anda, bu yüzyılda en çok birbirine dostluk eli uzatması gereken çağdayız. Şu haline bak dünyanın, nasıl bir düşmanlık ve ötekileştirme güdülüyor. Filistin-İsrail, Çin, İran, Türkiye meselesine bak. Bu yaşananlar, çok kötü politikaların sonucu. Aslında değişebilir, değişmelidir, bambaşka olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki iklim krizinin sonuçlarının artık ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Say, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok şehrinde büyük su sıkıntıları var. Bunun felaket sonuçları var. Depremler, seller, iklim değişikliği çok arttı. İnsanlık hatalar yaparak bunları hızlandırıyor ve orman yangınları da bunlardan biri. Dünyada bu konuda bir farkındalık yaratılmak isteniyor. Benim yazdığım eser de bu kapsamda bir farkındalık yaratma eseriydi. Bu eseri dünyanın her yerinde de her hafta çalmaya başladık."

Şef Nil Venditti ise "Mother Earth" eserinin dünya prömiyerini 6 ay önce gerçekleştirdiklerini anlatarak, "7 bölüm müzik akıyor. Her bölümde bir şeyden bahsediyoruz. Fazıl, gerçekten bütün piyano ve orkestra renklerini beraber kullanıyor." dedi.

Konserin ilk bölümünde, dünyanın geleceğine dikkati çeken ve Japonya'daki ilk seslendirilişinin ardından büyük yankı uyandıran "Mother Earth" adlı piyano konçertosu, piyanoda Fazıl Say ve şef Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası eşliğinde yorumlandı.

Programın ikinci yarısında, Say'ın uzun yıllara yayılan düşünsel ve müzikal katmanlar içeren yapıtı "Mozart ve Mevlana", yine Türkiye'de ilk kez şef Venditti ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü, bas Burak Bilgili, ney sanatçısı Burcu Karadağ, kudüm sanatçısı Aykut Köselerli ile Fazıl Say Festival Orkestrası ve Korosu eşliğinde seslendirildi.