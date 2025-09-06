Fazıl Say ve Nakamura Hayato'dan Kapadokya'da Unutulmaz Konser

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile geleneksel Japon halk dansı Kabuki sanatçısı Nakamura Hayato, Kapadokya'da düzenlenen özel konserde aynı sahneyi paylaştı.

Özel bir firma tarafından bölgedeki turizm merkezlerinden Paşabağları Ören Yerinde, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 135. yıl dönümünde konser programı düzenlendi.

Peribacaları arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Fazıl Say, "Ses", "Kumru", "Karatoprak", "Kaz Dağları", "Yeni Hayat" ve "Alaturka Jazz" adlı eserlerini seslendirirken, Hayato da Kabuki tiyatrosunun özgün yorumlarıyla sahne aldı.

Türk ve Japon bazı seyahat acentelerinin destek verdiği etkinliğe sanatseverler ilgi gösterdi.