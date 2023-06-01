'Faul' cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktı

"Amacım bilerek öldürmek değildi"

KAYSERİ - Kayseri'de halı saha maçında kardeşinin faul nedeniyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan Osman Ç. (SSEGBİS), tutuksuz yargılanan Fahri Ç., taraf avukatları ve taraflar duruşma salonunda hazır bulundu. Davada tutuksuz yargılanan Fahri Ç. savunmasında; "Olay günü içlerinde Eren K.'nin olduğu arkadaşlarımızla mahallede bulunan sahada top oynamaya başladık. Oyun sırasında Eren tarafından yere düşürüldüm, ne olduğunu anlamadım. Birden Eren ve A.Ö. beni dövmeye başladı. Daha sonrasında ben o sinirle kayınvalidemin evine gittim. O sinirle ağabeyim Osman Ç.'yi aradım, beni dövdüklerini söyledim. Ağabeyim de hemen Eren'lerin evinin önüne gitmiş. Orada Eren ve ailesi taş, sopa ve bıçakla ağabeyime saldırmışlar. Ağabeyimin kafasına taş değmiş, yere düşmüş. O sırada elindeki pompalı tüfek patlamış. Ağabeyim oradan kendisine tekrar saldırırlar korkusuyla arabayla kaçmış. Sonra 'Eren vuruldu' diye ailesi bağırmış. Sonrasında biz Eren'in öldüğünü duyduk. Olay anında ben yanlarında değildim. Bu olaydan beraatimi istiyorum" dedi.

Tutuklu yargılanan Osman Ç. ise ile bağlandığı duruşmadaki ifadesinde; "Ben o gün Beştepeler'de arkadaşlarımla beraberdim. Telefonla Fahri Ç.'nin eşinin aradığını Eren'lerin kavga ettiğini söyleyince o sinirle hemen arabaya atlayıp mahalleye Eren'lerin evinin sokağına girdim. Kalabalığı görünce dağıtmak adına bir el havaya ateş ettim. O sırada evin içinden kalabalık bir şekilde taş, sopa ve nacak ellerinde üstüme saldırdılar. O arada arabadan tüfeği aldım bir el daha sıktım. O sırada kalabalık üstüme gelince ben oradan uzaklaştım. Sonrasında Eren'in öldüğünü öğrendim. Amacım bilerek kimseyi öldürmek değildi. 13 aydır cezaevindeyim, bilerek isteyerek yapmadım. Sadece havaya ateş ettim, beraatimi istiyorum dedi" ifadelerini kullandı. Pompalı tüfekle öldürülen E.K.'nin ailesi; suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

22 Mayıs 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Fahri Ç. ile Eren K. halı saha maçı oynadıkları sırada tartışmış, Osman Ç. av tüfeğiyle Eren K.'ye ateş ederek öldürmüştü.