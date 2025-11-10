Fatsa'da Tarım Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesine gitmek için yola çıkan Recep Kurumuş (59) idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tarım aracının altında kalan Şehri Yurtseven'in (69) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Recep Kurumuş ve Şükriye Yurtseven (69) ise ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehri Yurtseven'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.