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Ordu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ordu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Fatsa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, başta Mustafa Kemal Paşa Mahallesi olmak üzere ilçe merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. En yoğun su birikintilerinin görüldüğü noktalardan biri olan Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirildi. Yetkililer, ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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