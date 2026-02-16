Haberler

Ordu'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken dengesini kaybedip uçuruma düşen 22 yaşındaki Özgünç Meşedüzü hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Özgünç Meşedüzü (22), bahçede odun kestiği sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Meşedüzü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Meşedüzü'nün cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
