Fatsa Belediyesi bitkin bulunan eşeği doğal yaşam alanında koruma altına aldı

Fatsa Belediyesi bitkin bulunan eşeği doğal yaşam alanında koruma altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi'nde bitkin halde bulunan eşek, vatandaşların ihbarı üzerine Fatsa Belediyesi ekiplerince Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen eşeğin bir süre sonra sahiplendirileceği öğrenildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokakta bulunan eşek, Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda koruma altına alındı.
Dolunay Mahallesi'nde bitkin haldeki eşeği gören vatandaşlar durumu Fatsa Belediyesi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, eşeği Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na getirdi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen eşeğin bir süre sonra sahiplendirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA