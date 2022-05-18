Fatma Turgut hayranlarını coşturdu - Haberler

Fatma Turgut hayranlarını coşturdu

KONYA Alternatif rock müziğinin sesi Fatma Turgut, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Konya'nın Akşehir ilçesinde gençlerle buluştu.

Akşehir İlçe Belediyesi; Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençler için bir konser düzenleyerek Fatma Turgut'u Akşehirli gençlerle buluşturdu. Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konseri binlerce kişi izlerken, yer bulamayanlar açık hava tiyatrosu kapısında dışarıdan konseri dinledi. Konser öncesi Açık Hava Tiyatrosunu dolduran binlerce kişiyi hareketli müzikleri ve dans şovları ile coşturan ünlü sunucu Doğukan Alsay geceye renk kattı. Sanatçı Fatma Turgut, konser boyunca şarkılarını coşkulu kalabalık eşliğinde hep bir ağızdan söyledi.

Küs olan sevgilileri telefonla barıştırmak istedi

Konser alanını dolduran gençlerle de sohbet eden Fatma Turgut, "Aranızda sevgilisi ile küs olan var mı?" diye sordu. El kaldıran kişiler arasından sevgilisi ile küs olduğunu söyleyen bir genç kızın cep telefonunu sahneye alan Fatma Turgut, erkek arkadaşını görüntülü aradı. Fatma Turgut "Merhaba ben Fatma Turgut. Akşehir'de arkadaşlara beraberiz" diyerek konser alanını dolduran binlerce kişi ile birlikte "Değmesin Ellerimiz" şarkısını söyleyerek genç kızın sevgilisine dinletti.

Konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Fatma Turgut'a bir plaket takdim edildi. Başkan Akkaya yaptığı konuşmada gençlerin ülkenin geleceği olduğunu kaydederek gençler için ne yapılsa az olduğunu ifade etti. Pandemi nedeniyle ara verilen konser etkinliklerine başladıklarını belirten Başkan Akkaya, bu yıl yapılacak Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamından birbirinden değerli sanatçının Akşehir'de konser vereceğini de ifade etti.

Plaket takdiminin ardından Başkan Akkaya ve Sanatçı Fatma Turgut'u birlikte sahnede bekleten sunucu Doğukan Alsay, binlerce seyircinin cep telefonu ışıklarını yaktırıp hep bir ağızdan 'Bir Şarkısın Sen' isimli şarkıyı Başkan Akkaya ve sanatçı Fatma Turgut için söyletti.