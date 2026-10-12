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Fatma Aksal, Edirne'deki SODAM açılışında kadınların her alanda olmasını vurguladı

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Fatma Aksal, Edirne'deki SODAM açılışında kadınların her alanda olmasını vurguladı
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Edirne SODAM'da yeni dönem açılışı ve kadın buluşması etkinliği düzenlendi. Fatma Aksal, kadınların hayatın her alanında yer almasının önemini vurguladı; Vali Yardımcısı Büyüknalçacı ve SYDV Müdürü Fidan da kadınların desteklenmesinin gelişime katkısına dikkat çekti.

Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) yeni dönem açılışı ve kadın buluşması etkinliği düzenlendi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, merkezde düzenlenen programda SODAM'ın Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinasyonunda güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Kadınların ekonomiye katılmalarının yanı sıra sosyalleşmelerinin de önemli olduğunu belirten Aksal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın hayatın her alanında yer almalarını görev yapmalarını çok önemsiyoruz. Kadınların olmadığı bir demokrasi sadece kadınlar için değil toplumun tamamı için bir eksikliktir." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da SODAM'ların toplumsal dayanışma ile kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirdiğini anlattı. Büyüknalçacı, kadınların her alanda desteklenmesinin toplumun gelişimi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

SYDV Müdürü Tezcan Fidan ise kadınların el becerilerini geliştirmekle kalmadıklarını, özgüvenlerine, bütçelerine ve yarınlarına dokunduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve kursiyerler ziyaret edildi.

Öte yandan kadınlardan oluşan Sevgili Günebakanlar Grubu'nun sunduğu konserde ise Büyüknalçacı ve katılımcılar tempo tuttu.

Etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, kurum müdürleri, muhtarlar ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA
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