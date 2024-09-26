Fatih'te Yılbaşı Gecesi Cinayet: Ercan Şahin'e Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza
Fatih'te yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ölümüne neden olan Ercan Şahin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, genç kıza yönelik şiddetin gündeme gelmesine neden oldu ve toplumda geniş yankı uyandırdı.
Leyla YILDIZ / İSTANBUL, FATİH'TE yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Ercan Şahin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel