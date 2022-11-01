Fatih'teki cinayetin zanlısı: Kalp krizi geçirdi, korktum parçaladım

FATİH'te bir apartmanın bodrum katında parçalanmış cesedi bulanan 65 yaşındaki Celal Han'ın katil zanlısı 78 yaşındaki Sitrak K.'ın "Kalp krizi geçirdi. Korktum parçaladım" dediği öğrenildi.

AİLESİ KAYIP MÜRACAATINDA BULUNMUŞTU

Sarıyer'de polise başvuran Celal Han'ın akrabaları 25 Ekim'de kayıp müracaatında bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kayıp Celal Han'ın evinden ayrıldıktan sonra metro ve otobüs kullanarak Fatih'e gittiğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden Celal Han'ın burada bir kişiyle buluştuğu birlikte bir evin bodrumuna girdikleri belirlendi. Polis, Han'ın bir daha bodrumdan hiç çıkmadığını tespit etti.

ŞÜPHELİ İÇİNDE KAYIP MÜRACATI YAPILDI

PARÇALANMIŞ CESET BODRUM DA BULUNDU

AYNI GÜN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının nasıl yaptınız sorusunu cevaplayan şüpheli "O kalp krizi geçirdi. Öldüğü için korktum. Cesedi parçaladığım doğrudur" dedi.