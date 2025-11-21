Haberler

Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada

Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme yaşandı. Otelde ilaçlama yapan ilaçlama şirketi çalışanının otele giriş ve çıkış yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Fatih'te bir otelde zehirlenme şüphesiyle Böcek ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti.
  • İlaçlama şirketi çalışanı Doğan C.'nin ilaçlama için otele giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.
  • Olayla ilgili 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan ve ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinden 4 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İlaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan Doğan C.'nin otele giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

ZEHİRLENME FACİASINDA 8 TUTUKLAMA

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan ilaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan Doğan C., "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

OTELİ İLAÇLAYAN KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Böcek ailesinin konakladığı oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C.'nin otele giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan C.'nin ilaçlama yapmak için otele girip çıktığı anlar yer aldı.

Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada

AİLE OTELDE KİLİTLİ KALMIŞ

Soruşturma kapsamında, ailenin 13 Kasım'da otelin kilitli olan kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada

Görüntülerde, baba Servet Böcek'in kucağındaki çocuğuyla kilitli kapıyı açmaya çalışması yer aldı. Bu sırada ambulansın dışarıda beklediği, çevredekilerin de yardım etmeye çalışması kayıtlarda görüldü. Baba Böcek'in eline aldığı eşyalarla da kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra kapının dışarıdan açılması da görüntülerde bulundu. Çalışanın yemek yemek için kebapçıya gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıFerhat Soylu:

Bu vahim olayı midyeci kokoreççi ve otelcinin ihmali olarak medyaya sunuyorlar. Oysa olay bundan ibaret değil. Dikkat edin. Hiç kimse zehirlenmiş bir şekilde hastaneye giden bu aileyi iki tane kıytırık serum ile evine gönderen o doktorlardan bahsetmiyor. Bu ailenin ölümünde bu doktorların bir ihmali yok mu. Bu doktorlar hala görevinin başında mı.

Yorum Beğen413
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Adamlar hastanede olmemismiydi?

yanıt3
yanıt48
Haber YorumlarıErsin Arikan:

allah sizin gibi insanlarinda ülkeninde belasini vere insallah

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ulke ile ne alakasi var sigir. Ulkeyi sen senin kardesin amcan dayin vb sigir suruleri yonetiyor...

yanıt40
yanıt17
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Allah senin belanı versin. Beğenmiyorsa gidebilirsin. Yapılan suç ile ülkene nasıl bela okursun. Rum tohumuysan yunan tohumuysan olur tabi yaparsınız.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıOrhan:

Defol git. Tutan mı var. Ama Los Angeles'a gitme bence, koca şehir yanarken devlet öylece baktı. Beklediğini bulamayabilirsin

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıHülya Lale:

İlk başta şüpheciydim, ancak Nelson FY'nin sinyalleriyle birkaç hafta işlem yaptıktan sonra inandım! Günlük stratejileri sayesinde yatırımım 211.000 dolara çıktı. Dalgalı kripto para piyasasında kâr elde etmek istiyorsanız, Te?egram (Nildatrading) üzerinden onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme120
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YURTSEVER:

Böyle bir olayda bu şekilde bir yazı yazıyorsun dolandırıcı bile olsan az bişey vicdanın olsun ya ??

yanıt50
yanıt0
Haber YorumlarıErsin Arikan:

Allah sizi ve sizin gibilerini bildigi yapsin insallah

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Calisanlar sac Tipi...neyse..Bir aile yok oldu ve bu Turkiye nin utanci

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.