Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Fatih'te yasak olan noktadan 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, 10 Aralık saat 18.30 sıralarında Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden otomobil, 'U' dönüşünün yasak olduğu noktada dönüş yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden hızla gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralandığı belirtilen sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"FECİ BİR KAZA OLDU BURADA"

Aynı yerde daha önce de kazaların gerçekleştiğini söyleyen esnaf Gökhan Kadıoğlu, "2 gün önce oldu burada. Bir motor dönülmez yerden dönen arabaya hızlı bir şekilde vurdu. İnanılmaz derecede yaralanmış. Hep söylüyoruz, buralar kapansın ışık yapılsın diye ama çok kazalar oluyor. Duyduğumuz kadarıyla bacakla ilgili bir sıkıntı olmuş. Parmakları kopmuş herhalde. Feci bir kaza oldu burada. Çok hızlı bir şekilde gidiyordu, araç döner dönmez vurdu. Motosiklet yaklaşık 200 metre ileriye gitmiş" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.