Haberler

Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te yasak 'U' dönüşü yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Fatih'te yasak olan noktadan 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, 10 Aralık saat 18.30 sıralarında Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden otomobil, 'U' dönüşünün yasak olduğu noktada dönüş yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden hızla gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralandığı belirtilen sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"FECİ BİR KAZA OLDU BURADA"

Aynı yerde daha önce de kazaların gerçekleştiğini söyleyen esnaf Gökhan Kadıoğlu, "2 gün önce oldu burada. Bir motor dönülmez yerden dönen arabaya hızlı bir şekilde vurdu. İnanılmaz derecede yaralanmış. Hep söylüyoruz, buralar kapansın ışık yapılsın diye ama çok kazalar oluyor. Duyduğumuz kadarıyla bacakla ilgili bir sıkıntı olmuş. Parmakları kopmuş herhalde. Feci bir kaza oldu burada. Çok hızlı bir şekilde gidiyordu, araç döner dönmez vurdu. Motosiklet yaklaşık 200 metre ileriye gitmiş" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aston Villa Maçı Öncesi: Tedesco Yine Fark Yaratır mı?

Aston Villa Maçı Öncesi: Tedesco Yine Fark Yaratır mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalıyla ilgili ilk yorum

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
title