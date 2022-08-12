FATİH'TE YAKALANAN PKK'LI MEHDİ MIHÇI'NIN GÖRÜNTÜLERİ FATİH'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalandı. FATİH'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulunmuştu. Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında dolaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Murat Karayılan İstanbul PKK Güncel Haberler

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