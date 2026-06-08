Haberler

Fatih'te tramvayın altında kalan çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M.'ye çarptı. Çocuk aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Seferler bir süre aksadı.

Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed M. M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir süre aksayan seferler, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi

Hepsi, lüks otelde ele geçirildi
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Karşıyaka'ya başkan aranıyor

113 yıllık tarihi kulübe başkan adayı çıkmadı, kayyım atanacak
Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

Sabahın ilk ışıklarıyla koşuyorlar, topladıklarını Euro ile satıyorlar
Facia ucuz atlatıldı, mangal ateşine düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Görünmez kaza yürekleri ağza getirdi: Mangal keyfi hastanede bitti
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar