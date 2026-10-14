Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

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İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına yapılan M.I'nın (14) hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda M.I'nın, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA