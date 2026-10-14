Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, Fatih Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki çocuğun su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığını bildirdi. Bilinci kapalı hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına yapılan M.I'nın (14) hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda M.I'nın, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA