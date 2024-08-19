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İstanbul'da korkunç olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam feci şekilde can verdi

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İstanbul Fatih'te Ayhan Özçelik isimli kişi, boş arazide çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Ayhan Özçelik'in vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralandığı saldırıda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da korkunç olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam feci şekilde can verdi

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu.

İstanbul'da korkunç olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam feci şekilde can verdi

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam feci şekilde can verdiAyhan Özçelik

"BİZ İŞE GİDERKEN BİZE SALDIRIYOR SOKAK KÖPEKLERİ"

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayhan Özçelik Sokak Köpeği İstanbul 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (49)

MEMOLLİ null:

Hayvan severler henüz yoruma gelmemiş

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35
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zeha gül:

Yeter artık ya uygulayın çıkan yasayı, gelişmiş ülkelerde böyle bir sorun yok, bizde de olmasın.

632
33
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HALİS ER:

En ufak bir saldırı girişiminde öldüreceğim yetkililer duysun

552
21
yanıtYanıtla
Ahmet Erdoğan:

hadi hayvansever arkadaşlarım sizi sahneye alalım bu kişi sizin babanız eşiniz abiniz de olabilirdi

507
28
yanıtYanıtla
kerem akbas:

adamın o saatte orada tek başına ne işi (!) varmış?

61
437
yanıtYanıtla
Abdullah Dökmeci:

Hayvan severlere haber verin müjde edin biraz daha haykırsınlar. Çok yazık !

319
24
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Sibel Çakır:

Önceden neden yoktu bu saldırılar acaba sorarım size

44
296
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Mustafa Donmez:

sokak hayvanı diye birsey duymak istemiyorum artık bıktık usandık bırakı sokakları alışveriş merkezlerinde bile geziyor uyuyorlar...

224
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Yucel Bostanci:

Her canlının yaşama hakkı var. Ama insanlarında bu şekilde ölmesi. Doğru değil. Yarın belki bir çocuk belki bir yaşlı teyze olabilir. Kurban. Allah rahmet eylesin.

222
6
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abdullah saydam:

Ne olursa olsun bir çare lazım !

166
7
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Tüm 49 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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