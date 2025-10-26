Haberler

Fatih'te Sokak Köpeği Kuki'yi Ezerek Kaçan Sürücü Aranıyor

Güncelleme:
Fatih'te park yerinden çıkan bir sürücü, çevre esnafı tarafından bakılan sokak köpeği Kuki'yi ezererek kaçtı. Kuki, olay yerinde dakikalarca can çekişti ve kurtarılamadı. Esnaf, sürücünün yakalanarak ceza almasını istiyor.

FATİH'te park yerinden çıkan sürücü otomobiliyle çevre esnafı tarafından bakılan sokak köpeği Kuki'yi ezerek kaçtı. Dakikalarca yerde can çekişen köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Atikali Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü otomobilini park ettiği yerden çıkarmak istedi. Aracını bulunduğu yerden çıkarmak için manevra yapan sürücü, otomobiliyle yolda uzanan köpek Kuki'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Kuki metrelerce sürüklendi. Araç sürücüsü hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam ederken Kuki, dakikalarca yerde kıvrandı. Yaklaşık 10 yıldır çevre esnafı tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeği Kuki'nin, ihbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Ekipler tarafından teslim alınan Kuki'nin gerekli işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi. Üzüntülü olduklarını söyleyen esnaf, kaçan sürücünün yakalanarak ceza almasını istediğini belirtti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görütülerde sürücünün aracına bindikten sonra otomobilin önünde bulunan köpeği fark etmeden park yerinden yola çıktığı anlar görülüyor. Bu sırada yolda aracın önünde bulunan Kuki metrelerce sürükleniyor ve yolun ortasında can çekişiyor. Ardından da çevre esnafı ve vatandaşlar can çekişen köpeği yol kenarına alıyor.

'CAN DOSTUMUZDU ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ'

Köpeği besleyen esnaf Bülent Şimşek, "Dükkanın içerisinde oturduğum sırada bağırışma sesleri duyduktan sonra dışarı çıktım. Köpeğimizin araba altında kaldığını gördüm ve tabii o amda araba hareket edip gitmişti. Bu esnada da tüm mercilere şikayette bulunduk. Sürücünün yakalanarak ceza almasını istiyoruz. 10 senedir yanımızda olan bir hayvandı.İçimizde yaşayan, mahallenin sevgilisi olan, herkesin sevdiği bir canlıyı kaybettik. Çok üzüntülüyüz, hepimizin başı sağolsun. Köpeğimizi gelen belediyeden gelen ekiplere teslim ettik. Ekipler, köpeği gömeceklerini söyledi. Köpeğimiz, Kuki olarak bilinirdi. İsmini de biz koymuştuk. Kuki bizim can dostumuzdu sevdiğimizdi çok üzüntülüyüz" dedi.

