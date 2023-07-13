Fatih'te Silahlı Kavga: Şüpheliler Kaçtı

FATİH'te iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Muhsine Hatun Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Açılan ateş sonrası şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri silah sesleri üzerine kavga edenlere müdahale etti. İhbarla gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alıp, iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çok sayıda boş kovan olduğunu tespit eden ekipler, ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MAHALLE BEKÇİLERİNİN OLAYA MÜDAHALE ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bu arada mahalle bekçilerinin şüphelileri kovaladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler de bir mahalle bekçisinin kavga edenleri ayırmak için havaya uyarı ateş açtığı görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.