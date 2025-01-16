Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
İstanbul'da sahte içki nedeniyle son 72 saatte 30 kişi hayatını kaybederken ölüm sayısının artmasından endişe ediliyor. Emniyet görüntüler üzerinden durumu kontrol altına almaya çalışırken hayatını kaybeden kişilerden birinin büfeden sahte içkiyi satın aldığı görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BÜFEYİ İŞLETENLER GÖZALTINDA
Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.