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Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

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İstanbul'da sahte içki nedeniyle son 72 saatte 30 kişi hayatını kaybederken ölüm sayısının artmasından endişe ediliyor. Emniyet görüntüler üzerinden durumu kontrol altına almaya çalışırken hayatını kaybeden kişilerden birinin büfeden sahte içkiyi satın aldığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜFEYİ İŞLETENLER GÖZALTINDA

Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMuhsin Özmert:

hükumete sesleniyorum Ya bu alkolü komple yasakla yada halkına sahip çık bukadar vergi bindirme insanlar ölüyor sizin yüzünüzden alım gücü okadar düşukki insanların bu ülkede alkolik olmayanda içmeye başladı resmen piskolejisi bozuldu milletin

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Haber YorumlarıDağıstan:

Akşamcının içkisine karışmayacaktınız. Haramsa onu ilgilendirir ama bu yüksek fiyatlarla satılan içkiden alamayanlar ucuza yöneliyor. Vergi alacağım diye zam yapa yapa bu hale getirdiniz insanları.Yazık oldu

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Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

o sahte içki satan büfenin kapatılması gerek

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıcsd zbn:

OHHH İYİ OLMUŞ

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Suçlu Hükümet tir

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Haber YorumlarıIzzettin Yiğit:

merak etmeyin ışıklar içinde uyurlar....

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Haber YorumlarıTeymur:

Bu oç larının yüzünü niye gizliyorsunuz 3 ay sonra çıkınca dahada çok can yaksınlsr diyemi bilhakis daha yüzlerini bilboardlarda sergilemeniz lazım sahtekarın düzenbazın dolandırıcının istismarcının halk düşmanını tanısın...

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Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

Ucuzdur vardır bir illeti. Pahalıdır vardır bir hikmeti.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Sadece içki mi? sahte...benim bandrollü satılan sigaranın da sahtesi var gibi. Yıllardır sigara kullanırım..Tek marka tercihimdir çünkü içimi farklı geliyor başka markanın..işte burada aynı sigara ve değişik vede içilmez tad..tütün sarımı bile farklı kimisi sıkı kimisi öbek öbek kaçak tütün gibi yanıyor..

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Sen insan olamazsın yazık

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