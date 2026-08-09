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Fatih'te Polise Bıçaklı Saldırı

Fatih'te Polise Bıçaklı Saldırı
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Fatih'te trafik polisine bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, kaçarken polisin ateş açması sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fatih'te polis memuruna bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, kaçarken polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Aksaray Mahallesi'nde, şüpheli M.B. (29) yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.

Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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