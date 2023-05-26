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Pidecide çıkan yangın, 3 genci hayattan kopardı

Güncel Haberler

Fatih'te 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. İçeride uyuyan 6 çalışan yaralı olarak kurtardı. Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Dün Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

3'Ü HASTANEDE CAN VERDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Akraba olan 3 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.

FATİH'te pideci yangını: 3 kişi hayatını kaybetti

FATİH'te pideci yangını: 3 kişi hayatını kaybetti

FATİH'te pideci yangını: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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