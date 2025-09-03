Fatih'te Motosikletini Yakarak Genel Güvenliği Tehlikeye Atan Zanlı Gözaltına Alındı
İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletini ateşe vererek genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren 30 yaşındaki M.T. adlı zanlı, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa Mahallesi'ndeki caddede motosikletini yaktığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.
İncelemede kimliği tespit edilen zanlı M.T. (30), ekiplerce yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel