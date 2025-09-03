Haberler

Fatih'te Motosikletini Yakarak Genel Güvenliği Tehlikeye Atan Zanlı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletini ateşe vererek genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren 30 yaşındaki M.T. adlı zanlı, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Fatih'te caddede motosikletini ateşe vererek genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa Mahallesi'ndeki caddede motosikletini yaktığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

İncelemede kimliği tespit edilen zanlı M.T. (30), ekiplerce yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.