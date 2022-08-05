Fatih'te kaçırılmak istenen çocuğun babaannesi o anları anlattı

FATİH'te sokakta oynarken yabancı uyruklu T.A. tarafından kaçırılmaya çalışıldığı iddia edilen M.G.'nin (7), babaannesi Seher Güngör, yaşananları anlattı. Güngör, "Etraftakiler de babası sanıp karışmak istememiş. Sonra 'İmdat bizi kaçırıyorlar' diye bağırınca o sırada yoldan geçen bir kurye çocuğumuz durumu fark etmiş ve kaskını çıkararak kaçmaya çalışan adama vurmuş" dedi.

Olay, dün Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 14.00'te meydana geldi. İddiaya göre, sokağın başındaki çeşmede elini yıkayan M.G., arkadaşıyla oyun oynarken yanlarına tanımadıkları T.A. yaklaştı. T.A., bir süre çocukları izledikten sonra M.G.'yi sırtına aldı. M.G.'nin çırpınışların aldırmayan T.A., M.G.'nin birlikte oynadığı arkadaşının da elini tutunca 2 çocuk birden çırpınmaya başladı. O sırada olay yerinden geçenler duruma tepki göstermeyince M.G., 'İmdat, bizi kaçırıyorlar' diye bağırdı. M.G.'nin çığlığı üzerine sokaktan geçen bir motokurye durumu fark etti ve kaskını çıkararak T.A.'ya vurdu. Bunun üzerine kaçmaya çalışan T.A.'yı mahalleli yakaladı ve darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli T.A.'yı gözaltına aldı.

"GÖZALTINA ALINDI AMA GECE HİÇ UYUYAMADIK"