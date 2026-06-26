Fatih'te 5 katlı iş hanında yangın: 1 yaralı

FATİH'te 5 katlı iş hanının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında 1 kişi hafif yaralanırken, iş hanında hasar meydana geldi.

Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'taki 5 katlı iş hanının bodrum katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında bodrum katta küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İş hanından hasar meydana gelirken, ekipler bina içerisindeki dumanı tahliye etti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı