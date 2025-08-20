Fatih'te İETT Otobüsünde Kavga: Biber Gazı ile Müdahale

Fatih'te bir İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın bir tarafı biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Otobüs içinde yaşanan panik anları bir yolcu tarafından kaydedildi.

FATİH'te İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan kavgaya başka bir yolcu biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenen yolcular panikle otobüsten inerken yaşananlar başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bebek arabası ve akülü tekerlekli sandalye ile otobüse binmek isteyen bir yolcu, arka kapıdaki rampayı kendi açmak isteyince şoförle arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından olan yolcunun yakını çantasından çıkardığı biber gazını şoföre sıktı. Çocuk ve yaşlılarında aralarında bulunduğu yolcular, gazdan etkilenerek otobüsten hızla indi. Taraflar arasındaki tartışma, sokakta da devam ederken biber gazından etkilenen yolculara su ile müdahale edildi. Otobüs içerisindeki gazın etkisi geçince şoför seferine devam ederken yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
