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Fatih'te iddiaya göre taksiciler yolcu alma yüzünden yumruklaştı, o anlar kaydedildi

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Fatih'te iddiaya göre taksiciler yolcu alma yüzünden yumruklaştı, o anlar kaydedildi Haber Videosunu İzle
Fatih'te iddiaya göre taksiciler yolcu alma yüzünden yumruklaştı, o anlar kaydedildi
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Fatih'te sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı'nda iddiaya göre yolcu alma nedeniyle iki taksi şoförü arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FATİH'te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı. Şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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