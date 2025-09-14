Fatih'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Fatih'te Küresel Sumud Filosu'na destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uyguladığı soykırım ile açlığı protesto etmek amacıyla gösteri yapıldı.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneğinden (Özgür-Der) yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Platformu üyeleri yatsı namazı vaktinde Saraçhane Parkı'nda toplandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla ezgiler okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, direnişe destek vermenin Hamas'a sahip çıkmakla mümkün olduğunu belirtti.

Binlerce şehide rağmen düşmana boyun eğmeyen Gazze halkının kutlu direnişi için 2 yıldır meydanlarda olduklarını anlatan Kaya, "Siyonistlerin yüz yıllık mazisi katliam ve barbarlığın tarihidir. Bunu Müslümanlar yıllardır dile getiriyordu ama bugün artık tüm dünya vahşetin farkına vardı." ifadelerini kullandı.

Kaya, Küresel Sumud Filosu ile siyonistlerin tüm dünya nezdinde lanetlendiğini, farklı ülke ve inançlardan binlerce insanın işgal çetesine karşı bir araya geldiğini ve bunun Gazze halkının en büyük kazanımı olduğunu, Gazze'de işlenen vahşetin siyonistleri yapayalnız bir hale getirdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yatsı namazı kılındı, dua edildi.