Fatih'te dron destekli asayiş ve narkotik denetimi

Fatih’te polis ekipleri dron destekli asayiş ve narkotik denetimi yaptı. Araçlar aranırken sürücü ve yolculara GBT kontrolü yapıldı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da denetime katılarak uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

FATİH'te polis ekiplerince dron destekli asayiş ve narkotik denetimi yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı denetimlerde narkotik köpekleri de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ayvansaray Mahallesi'nde asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Dron destekli denetimde durdurulan araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlere narkotik köpekleri de katıldı.

'GENÇLERİMİZİ, GELECECEĞİMİZİ ÇALDIRMAYACAĞIZ'

İstanbul İl Emniyet Müdür Selami Yıldız, denetimlere katılarak polis ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra mahalle sakinleriyle sohbet eden Yıldız, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yıldız, "İstanbul, Fetih ile yoğurulmuş bir medeniyetin ruhudur. Kadim şehir İstanbul'umuzda, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Handan ismini alan Fatih ilçemizdeyiz. Fatih ilçemizde gençlerimizi, ailelerimizi, yarınlarınızı tehdit eden uyuşturucu illetine karşı narkotik uygulamasında bir kararlılık nöbetindeyiz. Kadim şehrimizin her caddesinde, her sokağında, her köşesinde kararlılıkla uyuşturucuyla mücadelemize sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyorum, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Çünkü bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz" dedi.

