Fatih'teki Silahlı Saldırıda 4 Şüpheli Didim'de Yakalandı

FATİH'te Irak uyruklu S.J.T.T.'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli Aydın'ın Didim ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 28 Temmuz saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli, caddedeki restoranda yemek yedikleri sırada husumetlileri olduğu öğrenilen Irak uyruklu S.J.T.T.'yi beklemeye başladı. S.J.T.T.'yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. S.J.T.T. ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.J.T.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. S.J.T.T.'nin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DİDİM'DE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip ile güvenlik kamerası incelemelerinin ardından olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli ile onlara yardım ettiği belirlenen 2 kişinin kimliklerini tespit etti. Çalışmaların devamında şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesine kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi. 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi. Şüphelilerden B.T. ve Y.G. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Z.K. ve A.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

S.J.T.T.'nin öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin peş peşe ateş ettikten sonra kaçtıkları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı