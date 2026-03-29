Fatih'te 40 kilo gümüş çalan 4 şüpheli yakalandı

Fatih'te bir iş yerinden 40 kilogram külçe gümüş çalan 4 şüpheli güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde sahte plakalar ve uyuşturucu maddeler bulundu.

FATİH'te girdikleri iş yerinden 40 kilogram külçe gümüş çalarak kaçan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Mart'ta Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Börekçi Ali Sokak'ta bulunan M.Y.'ye ait iş yerinde meydana geldi. İş yerine giren şüphelilerin, 20'şer kilogramlık iki kutu içerisindeki toplam 40 kilogram külçe gümüşü çaldığını belirten M.Y., polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin cam kapıyı kırarak içeri girdikleri ve çaldıklarıyla birlikte hızla kaçtıkları görüldü. Çalışmaların devamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Silivri, Esenyurt, Avcılar ve Bağcılar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.B., M.M.G., A.A. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 sahte plaka, bir miktar uyuşturucu madde, 3 bin 450 dolar, 320 euro, 45 bin 800 lira ile 9 milimetre çapında 40 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B., M.M.G. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

Korkulan oldu! Savaşta yeni aşamaya geçiliyor
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Savaşta haftalar sonra bir ilk! İran'dan o ülkeye izin çıktı
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu

Balık tutarken canından oldu! Oltasını almak isterken boğuldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için uyarı: Çok şiddetli geliyor