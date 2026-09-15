Haberler

Fatih’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Fatih’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FATİH'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

FATİH'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir döviz bürosu sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerinde dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olaya karışan şüphelilerin silahlı kavga sonrası kaçtıkları anlar yer aldı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

Sıfır atık dönüşümüne dev destek! 500'den fazla projeye 10 milyar TL
Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı

"Şansa yaşıyoruz" dedirten olay! Kadını hiç tanımıyordu
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı

Cephede taş üstünde taş kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti

Caddede kan donduran olay! Olay yerinde can verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur

Erdoğan'ın söylemi sonrası AK Parti'den "seçim" açıklaması geldi

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava! Üstelik Türklerden vize bile istemiyorlar

Türklere kapılarını açtılar: Hem vize yok hem de konaklama bedava
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor

Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Bakırköy'de yanan İETT'ye bağlı otobüs kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu