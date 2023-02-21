İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken binanın boş olduğu, ölü veya yaralının olmadığı belirlendi.

Fatih Hadım Odaları Sokak'ta 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü. Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine inceleme başlattı.

ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Metruk binanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın çökmesiyle sokağı toz bulutu kaplıyor. Sokaktan geçen kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.