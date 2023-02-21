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Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

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İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken binanın boş olduğu, ölü veya yaralının olmadığı belirlendi.

Fatih Hadım Odaları Sokak'ta 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü. Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

CAN KAYBI YOK

Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine inceleme başlattı.

Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Metruk binanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın çökmesiyle sokağı toz bulutu kaplıyor. Sokaktan geçen kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.

Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ercan akdeniz:

İBB nerde ? ekokekone yapıyor?

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