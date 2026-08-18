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Fatih'te Büyük Eroin Operasyonu

Fatih'te Büyük Eroin Operasyonu
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Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 346 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 346 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 kilo 346 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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