Fatih'te 1'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

FATİH'te 5 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Muhammed Musab Bal (4), dengesini kaybederek pencereden yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Balat Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Bal ailesinin çocukları Muhammed Musab Bal, pencereye çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki bir kişi ise Muhammed Musab Bal'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Muhammed Musab Bal'ın iç kanama geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

'KAFASINDA KIRIKLAR VE İÇ KANAMASI VAR'

Muhammed Musab Bal'ın babası Uğur Fethi Bal, "Ben sabah işe gittikten sonra evde oynarken camın kilidini kurcalamış. Nasıl olduysa dengesini kaybetmiş oradan aşağıya düşmüş. Kafasında kırıklar ve iç kanaması var. 24 saat bir süre bekleyeceğiz. Muhammed Musab 4 yaşında şuan Bağcılar'da özel bir hastanede, durumu entübe. Küçük kardeşi var 10 aylık bebek. Onunla oynarken camdan aşağıya düşüp yaralanıyor. Yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun hemen hastaneye yetiştirmiş. Beni de aradılar hemen hastaneye geldim. İnşallah iyileşecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
