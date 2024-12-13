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Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Fatih Meclis Simülasyonu' Etkinliği Düzenlendi

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İlim Yayma Vakfı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin destekleriyle düzenlenen 'Fatih Meclis Simülasyonu' etkinliği, 60'tan fazla ülkeden gelen 200 öğrenci ile gerçekleştirildi. Türkiye'deki eğitim sisteminin uluslararası başarısı vurgulandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin desteğiyle Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Fatih Meclis Simülasyonu" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, okulun çok müstesna ve iddialı bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Spor salonu, konferans salonu, yurdu, tarihi mescidi ve bitmek üzere olan kütüphanesiyle gerçekten dünya çapında bir eğitim kurumu. İnanıyorum ki bu okulun eğitimdeki başarısı başka okullarımıza da örnek teşkil edecek. Dünyanın dört bir tarafından gelen kardeşlerimiz de buradan aldıkları güçlü eğitimle ülkelerinde çok iyi yerlere gelecekler. Ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacaklar.. Bizim gönüllü elçilerimiz olacaklar." diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla Türkiye'de uluslararası imam hatiplerin çok daha isabetli bir yola gireceğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu proje, Türkiye'de eğitimin başarılı meyvelerinden biri. En son açıklanan TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) uluslararası eğitim çıktılarıyla ilgili sonuçlar da gösteriyor ki Türkiye'nin 20 yıldır eğitimdeki olumlu gelişmesi, bu son sonuçlarla da ayrı bir aşamaya gelerek taçlanmış oldu. Yükselerek devam eden trend, şu anda Türkiye'nin geldiği noktada birçok Avrupa ülkesinden daha başarılı bir eğitim sistemine sahip olduğunu tartışmaya mahal bırakmayacak derecede delillendirmiş durumdadır. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Bugüne kadar bu TIMSS sonuçları üzerinden Türkiye'nin eğitimde başarısız olduğunu iddia edenler artık 'Madem bu kadar başarılıyız neden müfredatı değiştiriyoruz?' diye eleştiri getirmeye başladılar. Eğitim, devamlı değişen, trendlerin takip edilmesini gerektiren bir süreç."

Müfredatın yaşayan bir organizma olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bir başlangıç yapıldı, 1. sınıflar, 5. sınıflar ve 9. sınıflar için. Bunun devamı gelecek. Uygulama başlatıldıktan sonra 4 yıllık bir başlangıcın akabinde de ne yapılacak? Bunun sonuçları devamlı güncellenerek, ölçme değerlendirmede yorumlarıyla birlikte geliştirilecek ve güncellenmeye devam edilecek." dedi.

Erdoğan, program çıkışında gazetecilere etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesinde ' Fatih Meclisi' adlı TBMM simülasyonu için bulunuyoruz. Sanıyorum 26 okuldan, 60'tan fazla ülkeden öğrencilerin olduğu, TBMM'nin 10 komisyonunun çalışmalarının simüle edildiği, katılımcı öğrencilerin TBMM'deki yasama işlemleriyle ilgili tecrübe kazandığı, liderlik özelliklerini, kamu meseleleriyle ilgili bilgilerini geliştirdikleri, aynı zamanda birbirleriyle tanıştıkları, farklı ülkelerden, okullardan yeni arkadaşlar edinmelerine de vesile olacak güzel bir etkinlik. Emeği geçen öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Lise yıllarında okuldaki derslerin dışında bu tür kulüp faaliyetleri, okullar arası etkinlikler öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyor."

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de etkinliğin isminin güzelliğine işaret ederek, Fatih'in İstanbul, İstanbul'un da dünya demek olduğunu söyledi.

Fatih'teki okulların tarihiyle ilgili bilgi veren Yentür, şöyle konuştu:

"1868'de Sultanahmet'te ilk meslek lisesi kurulmuş. 1872'de ilk sivil lise Vefa Lisesi ve İlk kadın hayırseverimizin Pertevniyal Valide Sultan'ın kurdurduğu Pertevniyal Lisesi var. Fetihle birlikte burada Davutpaşa Lisemiz var. Bugün burada içinde bulunduğumuz imam hatip liselerinin ilki de Fatih ilçesine nasip olmuştur. Bu sebeple, gençler inşallah dünyada ve Türkiye'de ilkleri başaracaksınız."

Programa, ÖNDER Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Aksoy ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fatih Meclis Simülasyonu

"Fatih Meclis Simülasyonu", 10 ayrı konuyu ele alarak çözüm arayacak. 3 gün boyunca düzenlenecek oturumların ardından 10 ayrı başlıkta raporlar hazırlanarak, TBMM başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak.

Program 26 okuldan 200 öğrencinin katılımıyla yapılıyor. Gençler, ilk günkü açılıştan sonra komitelerinde belirlenen gündem maddeleri üzerine tartışacak.

Etkinliğin ikinci gününde komitelerde belirlenen kararlar, meclis başkanı ve tüm milletvekillerinin huzurunda açıklanacak. Soru-cevap faslından sonra yapılacak oylamada, hazırlanan kanun teklifinin meclisten geçip geçmeyeceğine karar verilecek.

Meclis ve yasama süreçlerinin model alınacağı programda gençler; tartışma, müzakere, liderlik ve işbirliği süreçlerinde de aktif rol alarak kendilerini geliştirmiş olacak.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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