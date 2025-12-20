Haberler

Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
  • Şeynova'nın Beşiktaş'ta ve Garipoğlu'nun Sarıyer'deki evlerinde arama yapıldı ve bazı materyallere el konuldu.
  • Soruşturma kapsamında daha önce Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor.

3 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak soruşturma kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı."

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şeynova'nın Beşiktaş'ta, Garipoğlu'nun ise Sarıyer'de bulunan evlerinde arama yapıldığı ve bazı materyallere el koyulduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 17 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma" ve "kullanma" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu, Mart 2009'daki Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni. Hayyam Garipoğlu, yeğeni Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun beraat ettiği davada "suçluyu kayırmak" suçundan tutuklanmış, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

18 Aralık Perşembe sabahı şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılmıştı.

Şu ana kadar, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhakan polat:

İktidar çok güzel gündem değiştiriyor Ekonomik sıkıntılar varken bunlarda neyin nesi

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Okumuş:

hakan gündem bu zaten

yanıt9
yanıt12
Haber YorumlarıSencer:

Süper devamı gelsin millet yemeye ekmek bulamiyor bunlar uyuşturucu partileri yapıyor

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

çok şükür bütün ünlüler gözden geçiriliyor ve bu devamlı medya nın önğnde olan diğer sanatçılar da gözden geçirilsin onlarda hepsinde illegal işler var

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

tükiyedeki tüm ünlüler bizim memleketin parasını kazanıp bütün yatırımlarını yabancı ülkelerde yapıyorlar devletime söylim de bunları da bi sirkelesin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

title