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Fatih Eren, Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Yeniden Seçildi

Fatih Eren, Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Yeniden Seçildi
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Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Eren, yapılan seçimle yeniden başkanlığa seçildi. Kurulda birçok siyasi parti temsilcisi ve STK üyeleri yer aldı.

Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Eren yeniden seçildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda düzenlenen 2. olağan kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Eren güven tazeledi.

Kurula, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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