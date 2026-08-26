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Erbakan: Malazgirt ruhu bağımsızlığın sembolü

Erbakan: Malazgirt ruhu bağımsızlığın sembolü
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Sultan Alparslan ve Anadolu'yu vatan kılan şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Malazgirt ruhunun bağımsızlık ve istiklal iradesinin ebedi sembolüdür" dedi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Sultan Alparslan ve Anadolu'yu vatan kılan şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Malazgirt ruhunun bağımsızlık ve istiklal iradesinin ebedi sembolüdür" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbakan, "Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde; Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'yu bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Malazgirt ruhu, milletimizin bağımsızlık ve istiklal iradesinin ebedi sembolüdür. Bu kutlu mirasın emanetçileri olarak; aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye'mizi daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh yarınlara taşıyacağız. Malazgirt Zaferi'miz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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