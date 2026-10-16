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Fatih Erbakan, Herzog'un dönüşte Türk hava sahasını kullanmamasını istedi

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Fatih Erbakan, Herzog'un dönüşte Türk hava sahasını kullanmamasını istedi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye hava sahasını kullanmasına tepki gösterdi. Erbakan, Herzog'un konuşmacı olduğu toplantıya Türkiye'den katılımı eleştirip dönüşte hava sahasının kullandırılmaması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye hava sahasını kullanmasına tepki gösterdi. Erbakan, Herzog'un Bakü'de konuşmacı olduğu toplantıya Türkiye'den katılım sağlanmasını da eleştirerek, dönüş yolunda Türk hava sahasının kullandırılmaması çağrısında bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u hava sahamızdan geçiren siz. Siyonist Herzog'un Bakü'de konuşmacı olduğu toplantıya katılan siz. Toplantıyı terk ederek güya 'tavır koyan' da siz. Hiç değilse Herzog denen Siyonist katil dönüşte hava sahamızdan geçmesin, semalarımızı kirletmesin. Tabi hala geçirmediyseniz!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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