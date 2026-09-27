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Fatih Erbakan, Gülistan Doku ailesine davanın takipçisi olacaklarını söyledi

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Fatih Erbakan, Gülistan Doku ailesine davanın takipçisi olacaklarını söyledi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın Diyarbakır'da ziyaret ettiği Gülistan Doku'nun ailesiyle telefonda görüştü. Erbakan, görüşmede Gülistan Doku davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

(DİYARBAKIR)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın Diyarbakır'da ziyaret ettiği Gülistan Doku'nun ailesiyle telefonda görüştü. Erbakan, Gülistan Doku davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır temasları kapsamında Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etti.

Kılıç, ziyaret sırasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla arayarak aileyle görüştürdü. Erbakan, görüşmede Gülistan Doku davasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gülistan Doku davasının sonuna kadar takipçisi olacağız! Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Gülistan Doku'nun ailesiyle telefonla görüştü."

Kaynak: ANKA
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