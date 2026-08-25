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Erbakan'dan Gazilere Müdahaleye Tepki: 'Ne Vicdana Ne Hukuka Sığar'

Erbakan'dan Gazilere Müdahaleye Tepki: 'Ne Vicdana Ne Hukuka Sığar'
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kandil gününde gazilerin yanında duran İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve beraberindeki heyete yönelik orantısız müdahaleyi kınayarak, bu tutumun vicdana, hukuka ve devlet aklına sığmadığını belirtti. Türkoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Erbakan, mağdur olan tüm gazilere destek verdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazilerin yanında duran İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve beraberindeki heyete yönelik müdahaleye tepki göstererek "Maneviyatın yükseldiği böyle anlamlı bir günde sergilenen bu tutum; ne vicdana, ne hukuka ne de devlet aklına sığar" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazilerin haklı talepleri için haftalardır mücadele ettiğini belirterek, gazilerin yanında duran İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve beraberindeki heyete yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatanımızın bağımsızlığı uğruna canını siper eden, başımızın tacı şehit yakınları ve gazilerimiz, haftalardır haklı talepleri için onurlu bir mücadele vermektedir. Ancak ne yazık ki, dün mübarek Kandil gününde; gazilerimizin yanında duran İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve beraberindeki heyete orantısız bir müdahalede bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Yaşanan müdahalenin Kandil gününde gerçekleşmesine dikkati çeken Erbakan, "Maneviyatın yükseldiği böyle anlamlı bir günde sergilenen bu tutum; ne vicdana, ne hukuka ne de devlet aklına sığar. Bizler her zaman Hakk'ın, adaletin ve mağdurun yanındayız. Yaşanan bu üzücü olayda yaralanan Selçuk Türkoğlu'na, darp edilen danışmanına ve mağduriyet yaşayan tüm gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Sayın Türkoğlu'na Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum" diye kaydetti.

Kaynak: ANKA
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