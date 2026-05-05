Fatih Erbakan'dan Utku Konak'ın Ailesine Taziye Ziyareti

(GİRESUN) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, birkaç gün önce hayatını kaybeden Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birkaç gün önce vefat eden Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız Utku Konak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Allah Utku Başkanımıza gani gani rahmet eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin inşallah." ifadesini kullandı.

