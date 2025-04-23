Fatih Erbakan'dan 23 Nisan Mesajı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugünün tebessümü, yarının huzurlu Türkiyesidir. Çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm, umut dolu yarınların habercisidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin şu açıklamayı yaptı: